Григорян: «Спартаку» нужен нападающий-киллер

— «Спартак» провел отличный матч, а Хуан Карлос Карседо оставляет солидное впечатление как тренер. У него есть способность проводить локальные ротации по позициям, он грамотно использует Руслана Литвинова, и Манфред Угальде все время открывается и обостряет. У «Спартака» все великолепно!



Но мне видится, что если «Спартак» хочет выиграть чемпионат, ему все равно нужен нападающий-киллер. Угальде таковым проявил себя на каком-то этапе, но так надо играть постоянно. Нужен форвард, который гарантированно забьет хотя бы 15 голов за сезон. Использование ложных «девяток», например, Эсекьеля Барко, смотрибельно, но насколько это будет эффективно в борьбе за чемпионство? — сказал Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.