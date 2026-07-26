Григорян: «Спартаку» нужен нападающий-киллер

Российский тренер Александр Григорян оценил игру «Спартака» и рассказал, чего команде не хватает для победы в чемпионате России.
В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые разгромили на своем поле дебютанта турнира «Родину» со счетом 3:0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
— «Спартак» провел отличный матч, а Хуан Карлос Карседо оставляет солидное впечатление как тренер. У него есть способность проводить локальные ротации по позициям, он грамотно использует Руслана Литвинова, и Манфред Угальде все время открывается и обостряет. У «Спартака» все великолепно!
Но мне видится, что если «Спартак» хочет выиграть чемпионат, ему все равно нужен нападающий-киллер. Угальде таковым проявил себя на каком-то этапе, но так надо играть постоянно. Нужен форвард, который гарантированно забьет хотя бы 15 голов за сезон. Использование ложных «девяток», например, Эсекьеля Барко, смотрибельно, но насколько это будет эффективно в борьбе за чемпионство? — сказал Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/25, забив 17 мячей. В следующем чемпионате нападающий сборной Коста-Рики отличился пять раз. В стартовом матче сезона-2026/27 с «Родиной» форвард вышел в основном составе, но результативными действиями не отметился.
Во втором туре «Спартак» 2 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти