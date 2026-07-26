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Григорян: «Спартаку» нужен нападающий-киллер

Тренер назвал условие, необходимое красно-белым для борьбы за чемпионство.

Источник: РИА "Новости"

Российский тренер Александр Григорян оценил игру «Спартака» и рассказал, чего команде не хватает для победы в чемпионате России.

В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые разгромили на своем поле дебютанта турнира «Родину» со счетом 3:0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

— «Спартак» провел отличный матч, а Хуан Карлос Карседо оставляет солидное впечатление как тренер. У него есть способность проводить локальные ротации по позициям, он грамотно использует Руслана Литвинова, и Манфред Угальде все время открывается и обостряет. У «Спартака» все великолепно!

Но мне видится, что если «Спартак» хочет выиграть чемпионат, ему все равно нужен нападающий-киллер. Угальде таковым проявил себя на каком-то этапе, но так надо играть постоянно. Нужен форвард, который гарантированно забьет хотя бы 15 голов за сезон. Использование ложных «девяток», например, Эсекьеля Барко, смотрибельно, но насколько это будет эффективно в борьбе за чемпионство? — сказал Григорян в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/25, забив 17 мячей. В следующем чемпионате нападающий сборной Коста-Рики отличился пять раз. В стартовом матче сезона-2026/27 с «Родиной» форвард вышел в основном составе, но результативными действиями не отметился.

Во втором туре «Спартак» 2 августа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 23601 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
Родина
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Статистика
Спартак
Родина
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
26
7
Удары в створ
9
4
Угловые
12
4
Фолы
11
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти