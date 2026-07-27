Мартинс вошел в топ-10 легионеров-бомбардиров «Спартака»

После 1-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступаю «Зениту» по разнице мячей. В воскресенье, 2 августа, «красно-белые» на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.