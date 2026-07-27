Мартинс вошел в топ-10 легионеров-бомбардиров «Спартака»

29-летний игрок сборной Люксембурга отличился в домашнем матче 1-го тура РПЛ против московской «Родины» (3:0). Этот гол стал для Мартинса 25-м за «красно-белых» во всех турнирах.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории «Спартака»
- Квинси Промес (Нидерланды) — 114 голов в 235 матчах
- Веллитон (Бразилия) — 61 гол в 133 матчах
- Робсон (Бразилия) — 41 гол в 147 матчах
- Зе Луиш (Кабо-Верде) — 35 голов в 109 матчах
- Юра Мовсисян (Армения) — 27 голов в 66 матчах
- Джордан Ларссон (Швеция) — 27 голов в 83 матчах
- Манфред Угальде (Коста-Рика) — 27 голов в 92 матчах
- Эсекьель Понсе (Аргентина) — 25 голов в 73 матчах
- Луис Адриано (Бразилия) — 25 голов в 79 матчах
- Кристофер Мартинс (Люксембург) — 25 голов в 146 матчах
После 1-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступаю «Зениту» по разнице мячей. В воскресенье, 2 августа, «красно-белые» на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 23601 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
Родина
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Статистика
Спартак
Родина
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
26
7
Удары в створ
9
4
Угловые
12
4
Фолы
11
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти