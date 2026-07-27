Вратарь «Балтики» Бориско прошел медосмотр перед уходом в ЦСКА

По данным источника, 26-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование. Ожидается, что контракт с армейским клубом будет подписан в начале недели. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера, которую «Балтика» получит по условиям сделки, составит 180 миллионов рублей.
Ранее генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов подтвердил, что Бориско проходит медосмотр для ЦСКА, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.
В сезоне-2026/27 вратарь провел за «Балтику» 23 матча в Российской Премьер-лиге, в 14 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, 24 июля ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата России.
Дмитрий Игдисамов
Андрей Талалаев
Эдуардо Андерсон
33′
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
36′
Чиносо Оффор
(Натан Гассама)
1′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
90+6′
79
Кирилл Данилов
32
Лусиано Гонду
76′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
84′
62
Имран Фиров
17
Кирилл Глебов
76′
11
Тамерлан Мусаев
67
Максим Бориско
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
11
Николай Титков
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
18
Фахд Муфи
46′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
69′
26
Иван Беликов
9
Чиносо Оффор
76′
40
Дмитрий Никитин
8
Андрей Мендель
64′
69′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
46′
42
Владислав Поспелов
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти