Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2

Вратарь «Балтики» Бориско прошел медосмотр перед уходом в ЦСКА

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско находится в шаге от перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, 26-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование. Ожидается, что контракт с армейским клубом будет подписан в начале недели. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера, которую «Балтика» получит по условиям сделки, составит 180 миллионов рублей.

Ранее генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов подтвердил, что Бориско проходит медосмотр для ЦСКА, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

В сезоне-2026/27 вратарь провел за «Балтику» 23 матча в Российской Премьер-лиге, в 14 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, 24 июля ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2:1 в матче первого тура чемпионата России.

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 2:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
24.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 15196 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Игдисамов
Андрей Талалаев
Голы
ЦСКА
Эдуардо Андерсон
33′
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
36′
Балтика
Чиносо Оффор
(Натан Гассама)
1′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
90+6′
79
Кирилл Данилов
32
Лусиано Гонду
76′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
84′
62
Имран Фиров
17
Кирилл Глебов
76′
11
Тамерлан Мусаев
Балтика
67
Максим Бориско
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
11
Николай Титков
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
18
Фахд Муфи
46′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
69′
26
Иван Беликов
9
Чиносо Оффор
76′
40
Дмитрий Никитин
8
Андрей Мендель
64′
69′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
46′
42
Владислав Поспелов
Статистика
ЦСКА
Балтика
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
18
14
Удары в створ
5
3
Угловые
6
2
Фолы
11
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти