Вратарь «Балтики» Бориско прошел медосмотр перед уходом в ЦСКА

По данным источника, 26-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование. Ожидается, что контракт с армейским клубом будет подписан в начале недели. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера, которую «Балтика» получит по условиям сделки, составит 180 миллионов рублей.