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Бывший судья ФИФА Чакыр будет курировать молодых судей в России

Бывший арбитр ФИФА Джюнейт Чакыр назначен ответственным за работу с арбитрами Первой лиги и программу подготовки молодых судей Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

49-летний турецкий специалист будет заниматься созданием общей системы подготовки и оценки судей, развитием института наставничества и внедрением персональных программ обучения для профессиональной, физической и психологической подготовки арбитров.

«Мы достигли соглашения с Джюнейтом Чакыром — одним из лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, инструктором ФИФА и специалистом, уже имеющим опыт работы в Грузинской федерации футбола. На первом этапе он сосредоточится на индивидуальном развитии молодых талантливых судей и будет курировать судейство в Первой лиге. Уверены, что знания, опыт и авторитет Джюнейта Чакыра позволят максимально эффективно подготовить перспективных арбитров, которых сегодня дают Юношеская футбольная лига и другие соревнования РФС, к работе на уровне Первой лиги и Российской премьер-лиги», — сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Чакыр завершил судейскую карьеру в 2022 году. Он обслуживал матчи ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России, а также работал на матчах Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2022. В 2015 году он был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» обыграла «Ювентус» (3:1).

В 2021 году Чакыр занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), уcтупив один балл немцу Феликсу Брыху.