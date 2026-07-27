Бывший судья ФИФА Чакыр будет курировать молодых судей в России

«Мы достигли соглашения с Джюнейтом Чакыром — одним из лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, инструктором ФИФА и специалистом, уже имеющим опыт работы в Грузинской федерации футбола. На первом этапе он сосредоточится на индивидуальном развитии молодых талантливых судей и будет курировать судейство в Первой лиге. Уверены, что знания, опыт и авторитет Джюнейта Чакыра позволят максимально эффективно подготовить перспективных арбитров, которых сегодня дают Юношеская футбольная лига и другие соревнования РФС, к работе на уровне Первой лиги и Российской премьер-лиги», — сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.