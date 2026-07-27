Испанский клуб заблокировал переход воспитанника «Реала» в РПЛ

По информации источника, клубы не смогли договориться о сумме трансфера. «Рубин» был готов заплатить за игрока 2,5 млн евро, в то время как «Бургос» требовал от российского клуба 5 млн евро, поскольку 50% прав на Гонсалеса принадлежат мадридскому «Реалу».
Отмечается, что Гонсалес дал согласие на переход в «Рубин», однако «Бургос» заблокировал сделку и не отпустил футболиста в российский клуб.
Гонсалес является воспитанником «Реала». Он сыграл 44 матча за «Кастилью» — вторую команду «сливочных», в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Летом 2024 года Гонсалес перешел в «Бургос» из испанской Сегунды. За два года он провел за команду 76 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал восемь голевых передач.
В 1-м туре нового сезона РПЛ «Рубин» дома уступил «Краснодару» (1:2). В субботу, 1 августа, казанцы на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.