ЦСКА близок к трансферу лучшего бомбардира турецкого «Гезтепе»

ЦСКА почти согласовал с «Гезтепе» трансфер 24-летнего нападающего за 15 миллионов евро — предполагается, что эту сумму армейцы будут выплачивать частями в течение трех лет. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Бразилец подпишет контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон. Отмечается, что окончательной договоренности между клубами еще нет, но при этом «Гезтепе» и не отклонил предложение ЦСКА.
С момента перехода в «Гезтепе» в 2024 году бразилец провел 60 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач. В прошлом сезоне на его счету 32 встречи, 11 голов и пять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.
ЦСКА с победы стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, обыграв «Балтику» со счетом 2:1. Команда Дмитрия Игдисамова во втором туре 1 августа примет самарские «Крылья Советов».