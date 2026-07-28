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ЦСКА близок к трансферу лучшего бомбардира турецкого «Гезтепе»

24-летний бразильский форвард Жуан Сантос может продолжить карьеру в ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: IMAGO/Seskimphoto

ЦСКА почти согласовал с «Гезтепе» трансфер 24-летнего нападающего за 15 миллионов евро — предполагается, что эту сумму армейцы будут выплачивать частями в течение трех лет. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Бразилец подпишет контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон. Отмечается, что окончательной договоренности между клубами еще нет, но при этом «Гезтепе» и не отклонил предложение ЦСКА.

С момента перехода в «Гезтепе» в 2024 году бразилец провел 60 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач. В прошлом сезоне на его счету 32 встречи, 11 голов и пять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.

ЦСКА с победы стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, обыграв «Балтику» со счетом 2:1. Команда Дмитрия Игдисамова во втором туре 1 августа примет самарские «Крылья Советов».