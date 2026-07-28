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Ветеран ЦСКА предложил клубу приобрести Мауро Икарди

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейскому клубу стоит рассмотреть возможность подписания бывшего капитана «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Этим летом 33-летний аргентинец покинул «Галатасарай» и находится в статусе свободного агента.

«Пулять деньги просто так и покупать кого-то ради покупки не стоит. Надо выбирать того, кто действительно принесет команде пользу. Недавно, к примеру, Икарди стал свободным агентом, он проявляет себя во всех чемпионатах. Да, он уже в возрасте, но, возможно, его стоит заинтересовать. Есть и другие молодые, перспективные игроки», — сказал Масалитин.

Икарди провел за «Галатасарай» 134 матча, в которых забил 77 мячей и отдал 25 голевых передач. Он помог стамбульскому клубу четыре раза выиграть чемпионат Турции (2023−2026) и один раз завоевать Кубок страны (2023).

Ранее Икарди также выступал за миланский «Интер» (2013−2019) и «Пари Сен-Жермен» (2019−2022). Также на его счету восемь мачтей за сборную Аргентины, в которых он забил один гол.

В 1-м туре РПЛ ЦСКА дома обыграл «Балтику» (2:1) и пока идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 1 августа, армейцы дома сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.