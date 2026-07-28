Ветеран ЦСКА предложил клубу приобрести Мауро Икарди

Этим летом 33-летний аргентинец покинул «Галатасарай» и находится в статусе свободного агента.
«Пулять деньги просто так и покупать кого-то ради покупки не стоит. Надо выбирать того, кто действительно принесет команде пользу. Недавно, к примеру, Икарди стал свободным агентом, он проявляет себя во всех чемпионатах. Да, он уже в возрасте, но, возможно, его стоит заинтересовать. Есть и другие молодые, перспективные игроки», — сказал Масалитин.
Икарди провел за «Галатасарай» 134 матча, в которых забил 77 мячей и отдал 25 голевых передач. Он помог стамбульскому клубу четыре раза выиграть чемпионат Турции (2023−2026) и один раз завоевать Кубок страны (2023).
Ранее Икарди также выступал за миланский «Интер» (2013−2019) и «Пари Сен-Жермен» (2019−2022). Также на его счету восемь мачтей за сборную Аргентины, в которых он забил один гол.
В 1-м туре РПЛ ЦСКА дома обыграл «Балтику» (2:1) и пока идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 1 августа, армейцы дома сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.