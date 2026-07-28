Экс-вратарь ЦСКА Новиков: Акинфеев будет запасным в этом сезоне

— У Торопа как-то не складывается, у него нет уверенности. Бориско — неплохой вариант. Парень опытный, перспективный, уже вызывался в сборную России. Думаю, будут делать ставку на него. Надеюсь, в ЦСКА у него всё получится. Все правильно, он усилит вратарскую позицию.
Думаю, Акинфеев будет запасным. Он уже долго не играет. Ему сейчас даже не очень и нужно выходить в основном составе. Такие физические и психологические нагрузки для него уже тяжелы. Он подписал контракт на этот сезон, но будет на вторых ролях, чтобы в случае чего выйти и кого-то заменить, — передает слова Новикова «Советский спорт».
Акинфееву 40 лет. Он находится в системе ЦСКА с 1990 года. За первую команду он дебютировал в марте 2003 года и с тех пор провел за армейцев 818 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 742 мяча и 327 раз оставил своим ворота в неприкосновенности.
С ЦСКА Акинфеев выиграл 23 титула: шесть раз становился чемпионом РПЛ, восемь раз выигрывал Кубок России и восемь раз — Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА (2005).Сезон-2026/27 станет 24-м в профессиональной карьере Акинфеева. Он повторит достижение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггза (1990−2014), а также вплотную приблизится к защитнику «Милана» Паоло Мальдини (1984−2009, 25) и нападающему «Ромы» Франческо Тотти (1992−2017, 25), которые дольше всех в истории защищали цвета одного клуба.