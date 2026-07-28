Экс-вратарь ЦСКА Новиков: Акинфеев будет запасным в этом сезоне

Думаю, Акинфеев будет запасным. Он уже долго не играет. Ему сейчас даже не очень и нужно выходить в основном составе. Такие физические и психологические нагрузки для него уже тяжелы. Он подписал контракт на этот сезон, но будет на вторых ролях, чтобы в случае чего выйти и кого-то заменить, — передает слова Новикова «Советский спорт».