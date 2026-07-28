Дзюба рассказал о конфликте с Эмери из-за молочного коктейля

— Из-за молочного коктейля у меня начался суперконфликт с Эмери. Мы были на сборах в Австрии. У нас был сплав на лодках и фуршет командный, ужин. Все заказывают пиво, колу, а мы с Женей Макеевым сладкоежки были и заказали молочный коктейль. Я взял коктейль, подбегает Ледяхов и говорит: «Ты плавишь всю контору. Ты че? Это вообще кошмар». Я говорю: «В смысле?» Коктейль, говорит, нельзя. Просто молочный ванильный коктейль. Он говорит: «Ты все плавишь». Я говорю: «Так, стопэ. Значит, пиво можно, колу с сахаром можно, а молочный коктейль нельзя?! Вы вообще нормальные там, нет?» — «Тренер сказал — нельзя». Не вопрос — убираю в сторону.