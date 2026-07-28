Губерниев призвал не хоронить «Локомотив» после двух туров РПЛ

Тот же «Ахмат» против «Локомотива» играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против «Локомотива». Черчесов — молодец. По итогу — достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течение матчей пяти«, — сказал Губерниев “СЭ”.