Губерниев призвал не хоронить «Локомотив» после двух туров РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не делать поспешных выводов по итогам первого тура чемпионата России сезона-2026/27. По его мнению, пока слишком рано оценивать перспективы «Спартака» и «Локомотива».
В стартовом туре красно-белые обыграли «Родину» со счетом 3:0, а железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
«У нас “Спартак” уже все признали чемпионом, “Локомотив” сыграл 1:1 с “Ахматом” — все сразу критикуют. Пусть пройдет хотя бы пять туров. Джикия провел один матч. Мы все стали супернетерпеливыми. Теперь по одному матчу возносим или принижаем.
Тот же «Ахмат» против «Локомотива» играл хорошо. Москвичи столкнулись с организованной командой, которая могла и вовсе победить. Не черти что играло против «Локомотива». Черчесов — молодец. По итогу — достаточно боевая ничья. Как проявит себя Джикия, мы узнаем в течение матчей пяти«, — сказал Губерниев “СЭ”.
Во втором туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом», а «Локомотив» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».