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Барко признан лучшим игроком стартового тура РПЛ

Полузащитник «Спартака» стал лучшим игроком 1-го тура РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком 1-го тура чемпионата России по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщила Российская Премьер-Лига в своем телеграм-канале.

Второе место в голосовании занял защитник ЦСКА Данил Круговой, третьим стал нападающий «Краснодара» Хуан Боселли.

В матче первого тура против «Родины» (3:0) Барко отметился голевой передачей.

Аргентинский полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2024 года. Его контракт с московским клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 16 млн евро.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 23601 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
Родина
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Статистика
Спартак
Родина
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
26
7
Удары в створ
9
4
Угловые
12
4
Фолы
11
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти