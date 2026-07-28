Игрок «Рубина» Рожков вызван в КДК после оскорблений арбитров

Защитник «Рубина» Илья Рожков приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС после удаления в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Напомним, Рожков грубо высказался про арбитра Артема Чистякова.
«Не судья, а ****** какой‑то», — сказал Рожков в эфире «Матч ТВ», уходя в подтрибунное помещение.
«После удаления игрок в подтрибунном помещении использовал нецензурные выражения в адрес судейской бригады. Футболист приглашен на заседание», — говорится в заявлении РФС.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. На 18-й минуте после просмотра видеоповтора судья показал Рожкову прямую красную карточку за удар локтем нападающего «Краснодара» Хуана Боселли. Покидая поле, защитник в нецензурной форме высказался в адрес арбитра.
Франк Артига
Мурад Мусаев
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
64′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
46′
71
Илья Самошников
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
77′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
84′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти