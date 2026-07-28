Игрок «Рубина» Рожков вызван в КДК после оскорблений арбитров

Защитник «Рубина» Илья Рожков приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС после удаления в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.