Денис Глушаков сообщил, что готов начать тренерскую карьеру

Бывший полузащитник «Спартака» и чемпион России Денис Глушаков заявил, что в ближайшее время намерен попробовать себя в тренерской профессии.
«Пока нет конкретных планов на будущее. В скором времени хочу попробовать себя в роли тренера. Или в роли функционера. Лицензия тренера у меня уже есть. Хочу применить ее в действии», — приводит слова Глушакова Metaratings.ru.
Последним клубом в профессиональной карьере футболиста были «Химки», которые он покинул в феврале прошлого года. Прощальный матч Глушаков провел 11 октября 2025 года.
На протяжении игровой карьеры Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН», «Химки», костромской «Спартак», «Урарту», «Звезду» и СКА из Ростова-на-Дону.
В составе «Спартака» он выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.