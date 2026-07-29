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Денис Глушаков сообщил, что готов начать тренерскую карьеру

Глушаков заявил о желании начать тренерскую карьеру.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник «Спартака» и чемпион России Денис Глушаков заявил, что в ближайшее время намерен попробовать себя в тренерской профессии.

«Пока нет конкретных планов на будущее. В скором времени хочу попробовать себя в роли тренера. Или в роли функционера. Лицензия тренера у меня уже есть. Хочу применить ее в действии», — приводит слова Глушакова Metaratings.ru.

Последним клубом в профессиональной карьере футболиста были «Химки», которые он покинул в феврале прошлого года. Прощальный матч Глушаков провел 11 октября 2025 года.

На протяжении игровой карьеры Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН», «Химки», костромской «Спартак», «Урарту», «Звезду» и СКА из Ростова-на-Дону.

В составе «Спартака» он выиграл РПЛ в сезоне-2016/17.