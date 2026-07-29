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Переход Барко из «Спартака» в «Ривер Плейт» может сорваться

Переговоры между «Ривер Плейт» и московским «Спартаком» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко зашли в тупик. Об этом сообщает Info Gallardista.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 27-летний аргентинец запросил у клуба «Ривер Плейта» зарплату в размере 4 млн долларов в год. Аргентинский клуб не намерен платить такую сумму.

Отмечается, что «Спартак» и «Ривер Плейт» согласовали трансфер Барко. Сообщалось, что аргентинский клуб был готов заплатить 5,5 млн долларов за 50% прав на футболиста.

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 75 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 19 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Барко выиграл со «Спартаком» Кубок России.

После 1-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. В воскресенье, 2 августа, «красно-белые» на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.