Переход Барко из «Спартака» в «Ривер Плейт» может сорваться

По информации источника, 27-летний аргентинец запросил у клуба «Ривер Плейта» зарплату в размере 4 млн долларов в год. Аргентинский клуб не намерен платить такую сумму.
Отмечается, что «Спартак» и «Ривер Плейт» согласовали трансфер Барко. Сообщалось, что аргентинский клуб был готов заплатить 5,5 млн долларов за 50% прав на футболиста.
Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 75 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 19 голевых передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Барко выиграл со «Спартаком» Кубок России.
После 1-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. В воскресенье, 2 августа, «красно-белые» на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.