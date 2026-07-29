Представитель Дзюбы: Мяч на стороне «Спартака»

«Слово за “Спартаком” и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне “Спартака”. Да и не только “Спартака”, мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».