Представитель Дзюбы: Мяч на стороне «Спартака»

Будущее лучшего бомбардира в истории российского футбола Артема Дзюбы пока остается неопределенным.
Дзюба, которому в августе исполнится 38 лет, находится в статусе свободного агента. После последнего матча за «Акрон» он сообщил, что не собирается завершать карьеру и готов продолжить в одном из российских клубов. Форвард является воспитанником «Спартака» и выступал за красно-белых до 2015 года.
«Слово за “Спартаком” и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне “Спартака”. Да и не только “Спартака”, мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».
После ухода из «Спартака» Дзюба выступал за «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». На счету форварда также рекордные 31 гол за сборную России.