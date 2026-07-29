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Экс-футболист «Спартака» занялся написанием книг для детей

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что после окончания карьеры занялся написанием книг для детей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в основном занимаюсь менторством детей: работаю с сотнями семей, помогаю футболистам и их родителям принимать правильные решения. Еще я написал детскую книгу. Называется “Пыль и мечты” — это моя история, мой путь в Армении. Также создаем футбольный клуб в Лос-Анджелесе.

Как возникла идея книги? Я давно об этом думал. Но сесть и написать — все заняло около года. Работал с соавтором: он задавал вопросы мне и моим родственникам, а потом собрал все воедино. Книга больше для детей, для следующего поколения — чтобы они знали, как и откуда я пришел. Это первая из пяти книг, которые я планирую выпустить.

Почему решил взяться за это? Считаю, детям это необходимо. Когда они смотрят на звезд, то видят только конечный результат — но не видят борьбы, страданий, трудностей. Я хочу показать на собственном примере: то, о чем мечтаешь и к чему стремишься, не получаешь с рождения. За этим стоят годы работы», — сказал Мовсисян.

В России Мовсисян выступал за «Краснодар» (2011−2012) и московский «Спартак» (2013−2016). В общей сложности он провел в РПЛ 112 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 17 голевых передач.

После отъезда из России он выступал за «Реал Солт-Лейк» (2016−2018) и шведский «Югорден» (2018). В феврале 2021 года Мовсисян объявил о завершении игровой карьеры в 33 года.