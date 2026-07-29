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«Он армянин». Мовсисян перешел в «Краснодар» из-за Галицкого

Бывший нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что перешел в клуб во многом из-за президента «быков» Сергей Галицкого.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Он не звонил мне напрямую — общались с агентом. Но я знал историю проекта, и это была главная причина трансфера. Сергей Николаевич строил клуб с нуля, и я хотел стать частью этой истории. Счастлив, что тогда все сложилось именно так. Когда мы встретились в Турции на подписании контракта, я понял, что он очень хороший и уважаемый человек. Это было видно даже по тому, как он говорил. Плюс он армянин! Это сыграло большую роль в моем переходе.

Галицкий часто приходил на занятия, а после выходил на поле и бил по воротам. В своих дорогих ботинках! Забивал? Ну, детали я уже не помню. Но наши вратари наверняка боялись, так что, скорее всего, забивал. Ха-ха! На самом деле это правда человек с огромной душой. Как и все в клубе. Владимир Хашиг, Арам Фундукян, академия — это просто невероятно. Можно сказать, мои два года в Краснодаре прошли на новом уровне. И знаете, когда “Краснодар” стал чемпионом, я был одним из самых счастливых людей на планете.

Кстати, на его стадионе я еще не был, так что клубу тоже нужно организовать Матч легенд. Это был один из самых крутых периодов моей карьеры. Я стал лучшим бомбардиром лиги. Хотя тогда в РПЛ играли Вагнер, Муса, Вандерсон и многие другие. И менталитет кубанцев мне близок — там много армян. Куда бы я ни поехал, везде говорили по-армянски. Даже таксисты. Мне не нужно было говорить по-русски, и это было очень комфортно. Хотя русский я выучил там же», — сказал Мовсисян.

Сергей Галицкий родился в Сочи и имеет армянские корни по отцу: его фамилия при рождении — Арутюнян. В 1995 году после свадьбы Галицкий взял фамилию жены. В июне 2023 года Виктория Галицкая скончалась в возрасте 51 года после продолжительной болезни.

Мовсисян перешел в «Краснодар» зимой 2011 года из датского «Раннерса» за 2 млн евро. Он провел за «быков» 51 матч, забил 23 мяча и отдал 10 голевых передач. Зимой 2013 года «Краснодар» продал Мовсисяна в «Спартак» за 7,5 млн евро.