Мовсисян поддержал Сперцяна в его решении уйти из «Краснодара»

«На его месте я бы поступил точно так же. Это правильный выбор. Мы всегда говорим о Европе, но какая разница, чего ты хочешь, если нет реальных предложений? Иногда нужно спуститься с небес на землю. Уверен, были клубы, заинтересованные в Сперцяне, но у них не оказалось денег на трансфер. Он же лучший игрок РПЛ! Один-два хороших сезона в новой команде, и он уедет в Европу, поверьте мне.



Вдобавок его семья будет финансово обеспечена на долгие годы. Это тоже немаловажный фактор. В конце концов, футболисты хотят сделать все для своей семьи, чтобы она жила хорошо. “Аль-Ахли” выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Так что почему бы не попробовать? Я счастлив за Эдуарда! Не важно, куда Сперцян поедет, — он везде будет выделяться.



Сперцян считал меня своим кумиром? В академии всегда были крутые ребята. Сперцян — один из них. Мы даже иногда играли с ними! Классно, что в “Краснодаре” детям дают такую возможность. За Сперцяна заплатили 25 миллионов долларов и при этом все довольны: клуб, игрок, семья. Он заслужил это.



Теперь “Краснодару” нужна еще одна армянская “десятка”! Надо посмотреть в академии, там точно найдется кто-то! На самом деле в Европе нет аналогов такой работы академии “Краснодара”. Все случилось за такой короткий период времени! Причем Сергей Николаевич не вкладывал в нее миллиарды долларов, как топ-клубы», — сказал Мовсисян.