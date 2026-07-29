Мовсисян поддержал Сперцяна в его решении уйти из «Краснодара»

Сперцян официально перешел в «Аль-Ахли» 7 июля. Сумма трансфера составила 21,9 млн евро, благодаря чему он стал самой дорогой продажей в истории «быков», опередив Матвея Сафонова. В Саудовской Аравии 26-летний футболист будет зарабатывать шесть миллионов евро в год, причем эта сумма не будет облагаться подоходным налогом.
«На его месте я бы поступил точно так же. Это правильный выбор. Мы всегда говорим о Европе, но какая разница, чего ты хочешь, если нет реальных предложений? Иногда нужно спуститься с небес на землю. Уверен, были клубы, заинтересованные в Сперцяне, но у них не оказалось денег на трансфер. Он же лучший игрок РПЛ! Один-два хороших сезона в новой команде, и он уедет в Европу, поверьте мне.
Вдобавок его семья будет финансово обеспечена на долгие годы. Это тоже немаловажный фактор. В конце концов, футболисты хотят сделать все для своей семьи, чтобы она жила хорошо. “Аль-Ахли” выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Так что почему бы не попробовать? Я счастлив за Эдуарда! Не важно, куда Сперцян поедет, — он везде будет выделяться.
Сперцян считал меня своим кумиром? В академии всегда были крутые ребята. Сперцян — один из них. Мы даже иногда играли с ними! Классно, что в “Краснодаре” детям дают такую возможность. За Сперцяна заплатили 25 миллионов долларов и при этом все довольны: клуб, игрок, семья. Он заслужил это.
Теперь “Краснодару” нужна еще одна армянская “десятка”! Надо посмотреть в академии, там точно найдется кто-то! На самом деле в Европе нет аналогов такой работы академии “Краснодара”. Все случилось за такой короткий период времени! Причем Сергей Николаевич не вкладывал в нее миллиарды долларов, как топ-клубы», — сказал Мовсисян.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступал за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 185 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 44 голевых передачи. В 2025 году Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ.