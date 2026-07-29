Бителло: Не исключаю, что буду играть за сборную России

— Все еще не исключаю, что получу российское гражданство. Не вижу причин, почему этого не надо делать. Прямо сейчас я об этом не думаю, но в будущем — почему нет. Я не исключаю возможность получить паспорт и даже играть за сборную Россию. Все зависит от того, будет ли у меня предложение из Бразилии.