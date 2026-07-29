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Аршавин оценил полгода Баринова в ЦСКА

Андрей Аршавин высказался о центральном полузащитнике ЦСКА Дмитрии Баринове.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«ЦСКА — это команда на перспективу, я бы так сказал. И в эту команду как трансформер доставить нападающего центрального… Центрального защитника взять… Ну, где-то… В опорке, знаешь, Баринова не было и вроде как и незаметно. Просто Бара… Я к нему очень хорошо отношусь и как к футболисту, и как к человеку, однако пока эти полгода в ЦСКА не говорят, что это был правильный поступок», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Дмитрий Баринов перебрался из «Локомотива» в армейский клуб в зимнее трансферное окно. 29-летний полузащитник заключил с ЦСКА долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2029 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 7,5 миллиона евро.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду полузащитник выступал с 2015-го по 2025 год. За это время он провел 274 матча, выиграл чемпионат России сезона-2017/2018, три Кубка России (2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021), а также Суперкубок России в 2019 году. В последние несколько сезонов хавбек был капитаном московского клуба.