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Стало известно, почему «Спартак» не рассматривает переход Дзюбы

Московский «Спартак» не рассматривает вариант с возвращением в команду нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дзюба, которому в августе исполнится 38 лет, находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Акроном». После последнего матча за тольяттинцев он сообщил, что не собирается завершать карьеру и готов продолжить в одном из российских клубов.

По информации источника, Дзюба запросил у московского клуба зарплату в размере 750 тыс. евро в год. Представители игрока утверждали, что возвращение Дзюбы в родную команду будет «красивой историей».

Руководство «Спартака» не стало рассматривать вариант с подписанием Дзюбы. В клубе решили, что нападающий не соответствует игровым требованиям главного тренера Хуана Карлоса Карседо, а его присутствие может оказать негативное влияние на атмосферу в коллективе.

Дзюба является воспитанником «Спартака» — он выступал за первую команду «красно-белых» с 2006 по 2015 год. На его счету 166 матчей, в которых он забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером РПЛ (2006, 2007, 2012).

Летом 2015 года Дзюба на правах свободного агента перешел в «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России (2019−2022) и двукратным обладателем Кубка страны (2016, 2020).

В прошлом сезоне Дзюба провел 28 матчей за «Акрон», в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

После 1-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. В воскресенье, 2 августа, «красно-белые» на выезде сыграют против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.