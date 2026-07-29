Антон Фролов рассудит «Ахмат» и «Спартак» во 2-м туре РПЛ

Новый тур стартует в пятницу, 31 июля, матчем между «Родиной» и «Ростовом». Эту встречу обслужит судейская бригада во главе с 26-летним Данилом Набока из Краснодара.
31 июля (пятница)
- «Родина» — «Ростов»: судья — Данил Набока, помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Игорь Писанко.
1 августа (суббота)
- «Акрон» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.
- ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
- «Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Алексей Резников.
- «Балтика» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Артём Чистяков; инспектор — Виктор Кулагин.
2 августа (воскресенье)
- «Оренбург» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Французов.
- «Краснодар» — «Факел»: судья — Станислав Матвеев, помощники судьи — Алексей Лунёв, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.
- «Ахмат» — «Спартак»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Эдуард Малый.{ «type»: «crosslink», «attrs»:{ «orientation»: «horizontal», «id»: «match-442957», «project»: «sport», «subtype»: «match», «showPreview»:false, «noDescription»:false, «note»: «», «viewType»: «color»}},