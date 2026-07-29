Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

В 2026 году Ленини представлял сборную Кабо-Верде на чемпионате мира. На турнире он сыграл в четырех встречах и забил один мяч. Команда Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф мирового первенства, где в 1/16 финала уступила Аргентине в дополнительное время со счетом 2:3.