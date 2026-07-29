Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Лех
0
:
Орхус
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
3.78
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Полесье
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Кубок России
1-й тайм
СКА
0
:
Зенит Пн
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Жальгирис К
0
:
Клаксвик
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
1.95
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
доп. время
Кайрат
1
:
Омония
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
11.50
П2
59.00
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.03
П2
3.99
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Гурник З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.85
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Црвена Звезда
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.50
П2
30.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.45
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Рапид В
:
Санта-Колома
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.50
П2
25.00
Футбол. Кубок России
завершен
Кировец-Восхождение
0
:
Тосно
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дукаджини
1
:
Лугано
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Московская застава - Кристалл
2
:
Красное Знамя
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ильпар
1
:
Металлург Аш
0
П1
X
П2

Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

«Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Ленини.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба «быков».

«Я очень благодарен клубу за оказанное доверие. Чувствую себя в “Краснодаре” как дома. Впереди еще три года по новому контракту, и я сосредоточусь на том, чтобы помогать команде достигать поставленных целей», — сказал 29-летний футболист.

Ленини перешел в «Краснодар» в 2022 году. За российский клуб хавбек провел 119 матчей, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. До переезда в Россию полузащитник выступал за португальские команды «Шавеш» и «Оливейренсе».

В 2026 году Ленини представлял сборную Кабо-Верде на чемпионате мира. На турнире он сыграл в четырех встречах и забил один мяч. Команда Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф мирового первенства, где в 1/16 финала уступила Аргентине в дополнительное время со счетом 2:3.