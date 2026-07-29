Ленини продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2029 года, сообщает пресс-служба «быков».
«Я очень благодарен клубу за оказанное доверие. Чувствую себя в “Краснодаре” как дома. Впереди еще три года по новому контракту, и я сосредоточусь на том, чтобы помогать команде достигать поставленных целей», — сказал 29-летний футболист.
Ленини перешел в «Краснодар» в 2022 году. За российский клуб хавбек провел 119 матчей, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. До переезда в Россию полузащитник выступал за португальские команды «Шавеш» и «Оливейренсе».
В 2026 году Ленини представлял сборную Кабо-Верде на чемпионате мира. На турнире он сыграл в четырех встречах и забил один мяч. Команда Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф мирового первенства, где в 1/16 финала уступила Аргентине в дополнительное время со счетом 2:3.