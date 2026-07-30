Никитин объяснил, почему «Спартаку» не нужен Дзюба

Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак». По мнению эксперта, опытный нападающий не подходит московской команде по стилю игры.
Ранее представитель форварда Леонид Гольдман в эфире «Матч ТВ» не исключил, что лучший бомбардир в истории российского футбола может вновь оказаться в составе «красно-белых». Сейчас 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». Нападающий является воспитанником «Спартака» и выступал за основной состав клуба до 2015 года.
«Мне кажется, что “Спартаку” не нужен Дзюба. Стилистика игры команды подразумевает активный, высокий прессинг, движение. Это такой механизм, где важна каждая деталь и не зацикливаются только на центральном нападающем. Чтобы использовать сильные качества Артема, нужно больше доставлять мячи в штрафную с фланга, использовать длинные передачи. Артем не помогает команде в прессинге, у него другие сильные стороны. Он подходит другим командам, но “Спартаку” нужен более мобильный форвард», — заявил Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
После ухода из «Спартака» Дзюба играл за «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». На счету нападающего 31 гол за сборную России — это лучший результат в истории национальной команды.