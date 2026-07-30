Никитин объяснил, почему «Спартаку» не нужен Дзюба

«Мне кажется, что “Спартаку” не нужен Дзюба. Стилистика игры команды подразумевает активный, высокий прессинг, движение. Это такой механизм, где важна каждая деталь и не зацикливаются только на центральном нападающем. Чтобы использовать сильные качества Артема, нужно больше доставлять мячи в штрафную с фланга, использовать длинные передачи. Артем не помогает команде в прессинге, у него другие сильные стороны. Он подходит другим командам, но “Спартаку” нужен более мобильный форвард», — заявил Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».