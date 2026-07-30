Корнаухов назвал первого номера ЦСКА после перехода Бориско

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о распределении роли вратарей в московском клубе после перехода Максима Бориско из «Балтики».
По словам эксперта, новичок заслужил повышение своей игрой в прошлом сезоне, однако закрепиться в составе ЦСКА ему будет значительно сложнее. Корнаухов считает, что после восстановления Игорь Акинфеев вновь станет основным голкипером команды.
«То, что сделал Бориско в прошлом году, он наиграл на повышение. Но. Одно дело провести один сезон в “Балтике” на хорошем уровне, а другое, ты приходишь в ЦСКА и всё будет заново. Говорят, что, может быть, Акинфеев вернётся через месяц. Уверен, что он будет первым номером в ЦСКА. Вопрос в том, что игр много, ротация, пусть и небольшая, в матчах Кубка России. Пока Акинфеев травмирован, Тороп будет играть в чемпионате, а Бориско — в Кубке», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
Помимо Бориско, вратарскую линию ЦСКА сейчас составляют Игорь Акинфеев и Владислав Тороп.
Во вторник, 28 июля, московский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с Бориско. Соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.