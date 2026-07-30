Участник ЧМ-2026 пополнит состав казанского «Рубина»

По информации источника, «Рубин» арендует 22-летнего футболиста на один сезон за 100 тыс. евро. В арендном соглашении будет предусмотрена опция последующего выкупа игрока за 700 тыс. евро.
Сегодня, 30 июля, Урозов прилетит в Казань для прохождения медосмотра и официального завершения перехода в «Рубин».
Урозов выступает за самаркандское «Динамо» с 2024 года. Он провел за клуб 57 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
В марте этого года Урозов дебютировал за сборную Узбекистана и принял участие в двух матчах ЧМ-2026 — против сборной Колумбии (1:3) и ДР Конго (1:3).
В 1-м туре РПЛ «Рубин» дома уступил «Краснодару» (1:3) и пока идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 1 августа, команда Франка Артиги на выезде сыграет против «Акрона». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.