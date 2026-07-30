Участник ЧМ-2026 пополнит состав казанского «Рубина»

В 1-м туре РПЛ «Рубин» дома уступил «Краснодару» (1:3) и пока идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 1 августа, команда Франка Артиги на выезде сыграет против «Акрона». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.