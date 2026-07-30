Игрок «Динамо» Рубенс: Меня пугают цены на аренду жилья в Москве

25-летний футболист перешел в «Динамо» летом 2025 года.
— Честно говоря, Москва — это великолепный город, а Россия — хорошее место для жизни. Тут красиво, безопасно. Моя семья любит здесь жить. Могу сказать только хорошее, несмотря на то, что в Москве в некоторых местах дорого. Российский футбол очень сильно отличается от бразильского. Здесь гораздо интенсивнее, больше физики. Тот, кто не привык к такому футболу, может удивиться. Очень-очень большая разница.
Что именно дорого в Москве? Меня пугают больше всего цены на аренду жилья. Очень дорого, если сравнивать с Бразилией. На те деньги, что я снимаю дом в Москве, в Бразилии мог бы жить на вилле. Рестораны чуть дорогие, супермаркеты. Хотя есть некоторые вещи, которые дешевле, чем в Бразилии, — приводит слова Рубенса «Советский спорт».
В первом туре РПЛ сезона-2026/27 «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти