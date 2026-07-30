Игрок «Динамо» Рубенс: Меня пугают цены на аренду жилья в Москве

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Динамо Тб
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X
3.75
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5.20
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Футбол. Лига конференций
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Вележ
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ДАК
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Космос
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5.90
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АЕК Л
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П2
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Ракув
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Риека
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4.90
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3.85
П2
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Аякс
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Лиепая
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Зриньски
:
Валюр
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П1
1.22
X
6.60
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
21:30
ГКС Катовице
:
Жилина
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1.67
X
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X
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Брага
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Железничар Пн
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1.16
X
7.60
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18.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
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Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Динамо Тр
:
Алюминий
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П1
1.80
X
3.70
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
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Вестри
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
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Анри
1
:
Динамо Брл
2
П1
X
П2

Игрок «Динамо» Рубенс: Меня пугают цены на аренду жилья в Москве

Бразильский защитник московского «Динамо» Рубенс поделился впечатлениями от жизни в столице России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25-летний футболист перешел в «Динамо» летом 2025 года.

— Честно говоря, Москва — это великолепный город, а Россия — хорошее место для жизни. Тут красиво, безопасно. Моя семья любит здесь жить. Могу сказать только хорошее, несмотря на то, что в Москве в некоторых местах дорого. Российский футбол очень сильно отличается от бразильского. Здесь гораздо интенсивнее, больше физики. Тот, кто не привык к такому футболу, может удивиться. Очень-очень большая разница.

Что именно дорого в Москве? Меня пугают больше всего цены на аренду жилья. Очень дорого, если сравнивать с Бразилией. На те деньги, что я снимаю дом в Москве, в Бразилии мог бы жить на вилле. Рестораны чуть дорогие, супермаркеты. Хотя есть некоторые вещи, которые дешевле, чем в Бразилии, — приводит слова Рубенса «Советский спорт».

В первом туре РПЛ сезона-2026/27 «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
21
12
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти