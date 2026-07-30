Игрок «Динамо» Рубенс: Меня пугают цены на аренду жилья в Москве

Что именно дорого в Москве? Меня пугают больше всего цены на аренду жилья. Очень дорого, если сравнивать с Бразилией. На те деньги, что я снимаю дом в Москве, в Бразилии мог бы жить на вилле. Рестораны чуть дорогие, супермаркеты. Хотя есть некоторые вещи, которые дешевле, чем в Бразилии, — приводит слова Рубенса «Советский спорт».