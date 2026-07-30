Бывший форвард ЦСКА и «Крыльев Советов» перешел в «Родину»

Московская «Родина» усилила состав нападающим Егором Ушаковым. О подписании контракта с 23-летним форвардом клуб сообщил в своих официальных социальных сетях.
«Мы рады приветствовать Егора в составе нашей команды! Ждем скорейшего дебюта и удачных игр за “Родину”, — говорится в заявлении пресс-службы.
Ушаков присоединился к новой команде в статусе свободного агента после ухода из ЦСКА нынешним летом. В составе армейцев нападающий провел 13 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, забив один мяч и отдав одну результативную передачу. В сезоне-2023/24 футболист также выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов».
По итогам минувшего сезона Первой лиги московская команда заняла первое место, опередив по результату личных встреч воронежский «Факел». «Родина» впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-лигу. Ранее состав «Родины» принадлежавший «Акрону» голкипер Сергей Волков и испанский опорный полузащитник Икер Посо.