Бывший форвард ЦСКА и «Крыльев Советов» перешел в «Родину»

Ушаков присоединился к новой команде в статусе свободного агента после ухода из ЦСКА нынешним летом. В составе армейцев нападающий провел 13 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России, забив один мяч и отдав одну результативную передачу. В сезоне-2023/24 футболист также выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов».