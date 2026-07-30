Алексей Рыскин покинул пост спортивного директора «Ростова»

Алексей Рыскин подтвердил, что больше не занимает должность в структуре команды.
«Да, я ушел из клуба», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что новым основным инвестором «Ростова» стал предприниматель Иван Саввиди, а генеральным директором клуба был назначен Андрей Чайка. По информации журналиста Ивана Карпова, новый руководитель попросил Рыскина написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Должность генерального директора в «Ростове» недавно занял бывший владелец «Чайки» Андрей Чайка. В 2021 году «Чайка» была переведена в ПФЛ после решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по делу об организации договорных матчей. По итогам прошлого сезона команда заняла последнее, 18-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую лигу. После этого Андрей Чайка заявил, что намерен сосредоточиться на развитии молодежного футбола и академии клуба.
В первом туре нового сезона РПЛ «Ростов» уступил «Оренбургу» со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет против «Родины» 31 июля.