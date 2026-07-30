Мостовой считает, что у «Локомотива» в сезоне будут «проблемки»

— «Локомотив» ничем не превосходил «Ахмат» в первом туре. Ушел Воробьев, сейчас уйдет и Карпукас. Если Батраков еще не будет забивать, у команды будут проблемки. «Локомотив» будет ниже пятого места в таблице РПЛ. Но нужно посмотреть на команду в первые четыре-пять туров. У нас есть преимущество: до сентября можно покупать и заявлять новых игроков«, — цитирует Мостового “Чемпионат”.