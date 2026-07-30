Мостовой считает, что у «Локомотива» в сезоне будут «проблемки»

В первом туре Российской Премьер-лиги железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
— «Локомотив» ничем не превосходил «Ахмат» в первом туре. Ушел Воробьев, сейчас уйдет и Карпукас. Если Батраков еще не будет забивать, у команды будут проблемки. «Локомотив» будет ниже пятого места в таблице РПЛ. Но нужно посмотреть на команду в первые четыре-пять туров. У нас есть преимущество: до сентября можно покупать и заявлять новых игроков«, — цитирует Мостового “Чемпионат”.
По данным СМИ, полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас может перейти в «Зенит». В услугах защитника железнодорожников Сесара Монтеса, как сообщается, заинтересован мексиканский «Крус Асуль».
Александр Мостовой провел за «Спартак» 142 матча и забил 48 мячей. Помимо «Спартака», он выступал за «Красную Пресню», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Футболист провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Зелимхан Бакаев
8′
Эральд Максути
83′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
83′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
83′
63
Владислав Голубев
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти