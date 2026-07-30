Сандро Шварц рассказал, как поужинал с Федором Смоловым

Встреча в Москве завершилась без забитых мячей — 0:0. После матча немецкий специалист сообщил, что провел время со Смоловым за ужином.
«После встречи с “Крыльями” провели ужин со Смоловым, побеседовали. Я ценю его как человека и игрока», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».
Также тренер прокомментировал вопрос о возможном возвращении 36-летнего форварда в «Динамо» и отметил, что не хочет сравнивать нынешний состав команды с прежними поколениями футболистов.
«Я благодарен тому времени, что было, но сейчас несправедливо сравнивать игроков того созыва и сейчас», — сказал Шварц.
Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020-го по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).
Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Во втором туре чемпионата России «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч состоится 1 августа в Калининграде.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти