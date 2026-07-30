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Сандро Шварц рассказал, как поужинал с Федором Смоловым

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о разговоре с бывшим нападающим команды Федором Смоловым после игры первого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась без забитых мячей — 0:0. После матча немецкий специалист сообщил, что провел время со Смоловым за ужином.

«После встречи с “Крыльями” провели ужин со Смоловым, побеседовали. Я ценю его как человека и игрока», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

Также тренер прокомментировал вопрос о возможном возвращении 36-летнего форварда в «Динамо» и отметил, что не хочет сравнивать нынешний состав команды с прежними поколениями футболистов.

«Я благодарен тому времени, что было, но сейчас несправедливо сравнивать игроков того созыва и сейчас», — сказал Шварц.

Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020-го по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).

Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Во втором туре чемпионата России «Динамо» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч состоится 1 августа в Калининграде.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
21
12
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти