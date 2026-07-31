СМИ: «Локомотив» оценил Монтеса в 10 миллионов евро

Московский «Локомотив» хочет получить 10 млн евро за защитника Сесара Монтеса. Об этом сообщает La Vanguardia.
По информации источника, железнодорожники отклонили предложение мексиканского «Крус Асуля» в размере 7 млн евро с учётом бонусов. Российский клуб рассчитывает выручить за капитана сборной Мексики первоначально запрашиваемую сумму, однако стороны продолжают переговоры.
29-летний Монтес стал игроком «Локомотива» осенью 2024 года, перейдя из испанской «Альмерии». Его контракт с московским клубом действует до июня 2029 года.
В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча. На чемпионате мира Монтес сыграл четыре встречи за сборную Мексики, завершившую выступление на стадии ⅛ финала после поражения от Англии.