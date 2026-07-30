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Латышонок впервые раскрыл подробности перехода в «Балтику»

Евгений Латышонок уже защищал цвета «Балтики» с 2019 по 2024 год.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вратарь Евгений Латышонок рассказал, почему решил вновь перейти в «Балтику». Летом 28-летний голкипер покинул «Зенит», став игроком «Нижнего Новгорода», а затем на правах аренды до конца сезона присоединился к калининградскому клубу.

— Когда тебе позвонили с предложением, что можно перейти в «Балтику», о чем думал?

— Я на самом деле не думал. Когда появилось это предложение, а это уже довольно долго тянулось, я сразу сказал, что хочу в «Балтику».

Были параллельно какие-то предложения. Но всё тянулось в том числе из-за того, что Макс [Бориско] вроде как переходил или не переходил. Ждали до последнего, дождались. Мне было лично все равно, какие условия предлагали в других командах. Были более хорошие, конечно, но я сразу сказал, что хочу в «Балтику», — сказал Латышонок в видео, опубликованном пресс-службой «Балтики».

Латышонок защищал цвета «Балтики» с 2019 по 2024 год. Вместе с калининградской командой он дошел до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За это время голкипер провел 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.