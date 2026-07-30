Латышонок впервые раскрыл подробности перехода в «Балтику»

Были параллельно какие-то предложения. Но всё тянулось в том числе из-за того, что Макс [Бориско] вроде как переходил или не переходил. Ждали до последнего, дождались. Мне было лично все равно, какие условия предлагали в других командах. Были более хорошие, конечно, но я сразу сказал, что хочу в «Балтику», — сказал Латышонок в видео, опубликованном пресс-службой «Балтики».