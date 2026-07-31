Латышонок: Надеюсь уже в субботу помочь «Балтике» с «Динамо»

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019-го по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провел 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». 29 июля Латышонок перешел из петербургского «Зенита» в «Нижний Новгород», а вечером того же дня отправился в «Балтику» на сезон на правах аренды. Ранее состав «Балтики» покинул вратарь Максим Бориско, который продолжит карьеру в ЦСКА.