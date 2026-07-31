Латышонок: Надеюсь уже в субботу помочь «Балтике» с «Динамо»

«Получается, спустя два года возвращаюсь на “Ростех Арену”. Хочется поскорее сыграть, но не знаю, приму ли я участие напрямую в этой встрече, все решит тренерский штаб. Стараюсь делать максимум на тренировках, подходить в хорошей форме и надеюсь в эту субботу помочь команде», — приводит слова игрока пресс-служба «Балтики».
Латышонок выступал за «Балтику» с 2019-го по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провел 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». 29 июля Латышонок перешел из петербургского «Зенита» в «Нижний Новгород», а вечером того же дня отправился в «Балтику» на сезон на правах аренды. Ранее состав «Балтики» покинул вратарь Максим Бориско, который продолжит карьеру в ЦСКА.
Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в субботу, 1 августа, на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. В первом туре подопечные Андрея Талалаева уступили ЦСКА (1:2), а бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).