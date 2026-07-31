Новичок «Спартака» Парада сравнил Москву с Мадридом

24-летний футболист перешел в московский клуб из «Алавеса», подписав контракт сроком на четыре года.
— Какие у вас первые впечатления от России? Что здесь, на ваш взгляд, лучше, чем в Испании?
— Я еще очень мало видел, но я приятно удивлен. Знал, что Москва — большой город, но я сам из Мадрида и могу сказать, что в Москве, как и там, высокое качество жизни. Есть чем заняться, очень живой и активный город. Надеюсь, проведу здесь не один год, чтобы я все смог изучить и познакомиться, — приводит слова Парады «Матч ТВ».
Футболист является воспитанником «Алавеса», также он выступал за «Сан-Игнасио», «Реал Унион» и «Мирандес». В сезоне-2025/26 Парада провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.
Во 2-м туре РПЛ «Спартак» 2 августа в гостях сыграет против «Ахмата». Встреча в Грозном начнется в 20:30 по московскому времени.