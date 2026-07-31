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Новичок «Спартака» Парада сравнил Москву с Мадридом

Испанский защитник «Спартака» Виктор Парада поделился первыми впечатлениями о Москве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Alexander Mysyakin/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

24-летний футболист перешел в московский клуб из «Алавеса», подписав контракт сроком на четыре года.

— Какие у вас первые впечатления от России? Что здесь, на ваш взгляд, лучше, чем в Испании?

— Я еще очень мало видел, но я приятно удивлен. Знал, что Москва — большой город, но я сам из Мадрида и могу сказать, что в Москве, как и там, высокое качество жизни. Есть чем заняться, очень живой и активный город. Надеюсь, проведу здесь не один год, чтобы я все смог изучить и познакомиться, — приводит слова Парады «Матч ТВ».

Футболист является воспитанником «Алавеса», также он выступал за «Сан-Игнасио», «Реал Унион» и «Мирандес». В сезоне-2025/26 Парада провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» 2 августа в гостях сыграет против «Ахмата». Встреча в Грозном начнется в 20:30 по московскому времени.