Новичок «Спартака» Парада сравнил Москву с Мадридом

— Я еще очень мало видел, но я приятно удивлен. Знал, что Москва — большой город, но я сам из Мадрида и могу сказать, что в Москве, как и там, высокое качество жизни. Есть чем заняться, очень живой и активный город. Надеюсь, проведу здесь не один год, чтобы я все смог изучить и познакомиться, — приводит слова Парады «Матч ТВ».