Малафеев высказался о возможном завершении карьеры Акинфеева

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выразил надежду, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не завершит карьеру после сезона-2026/27.
Действующий контракт 40-летнего вратаря с армейским клубом рассчитан до лета 2027 года.
«Дай бог, чтобы этот сезон в РПЛ не был для Акинфеева последним. Все будет зависеть от него, от его желания и, скорее всего, от его физиологических возможностей. Но все-таки человек не робот, и рано или поздно ресурс заканчивается. Поэтому пожелаем ему крепкого здоровья и еще долгих лет карьеры», — сказал Малафеев «Советскому спорту».
Напомним, Игорь Акинфеев в конце прошлого сезона не смог доиграть до конца из-за травмы. ЦСКА стал пятым с 51 очком после 30 матчей.