Малафеев высказался о возможном завершении карьеры Акинфеева

«Дай бог, чтобы этот сезон в РПЛ не был для Акинфеева последним. Все будет зависеть от него, от его желания и, скорее всего, от его физиологических возможностей. Но все-таки человек не робот, и рано или поздно ресурс заканчивается. Поэтому пожелаем ему крепкого здоровья и еще долгих лет карьеры», — сказал Малафеев «Советскому спорту».