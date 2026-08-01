СМИ: «Галатасарай» согласовал контракт с Батраковым

В конце мая агент футболиста Владимир Кузьмичев рассказывал об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен». Позже он отмечал, что вероятность перехода в французский клуб сохраняется, однако спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявлял, что официальных предложений по игроку клуб не получал.