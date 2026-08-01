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СМИ: «Галатасарай» согласовал контракт с Батраковым

По данным турецкого журналиста, клуб уже договорился с полузащитником и начал официальные переговоры с «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

«Галатасарай» достиг договоренности с полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым по условиям личного контракта. Об этом сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X.

По информации источника, турецкий клуб уже направил в «Локомотив» официальное письмо о заинтересованности, а стороны продолжают переговоры по возможному трансферу. Ранее журналист Сафа Каан сообщал, что Батраков является более приоритетной целью «Галатасарая», чем полузащитник «Страсбура» и сборной Парагвая Хулио Энсисо.

В конце мая агент футболиста Владимир Кузьмичев рассказывал об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен». Позже он отмечал, что вероятность перехода в французский клуб сохраняется, однако спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявлял, что официальных предложений по игроку клуб не получал.

В прошлом сезоне 21-летний Батраков провел 36 матчей за «Локомотив», забил 17 мячей и также отметился четырьмя голами в 12 играх за сборную России.