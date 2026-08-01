Тренер «Рубина» об уходе Даку: В любом случае желаем Мирлинду удачи

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку после победного гола албанского форварда в Самаре.
— Был ли этот матч последним для Даку в «Рубине»?
— Мне это неизвестно, посмотрим. Я являюсь тренером, и все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того, что Мирлинд — прекрасный футболист, он еще и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, — сказал Артига в эфире телеканала «Матч ТВ».
Информация о том, что Даку близок к переходу в московский «Спартак», появилась в пятницу, 31 июля. После игры в Самаре 28-летний футболист не сдержал слез, а партнеры по команде принялись качать его на руках.
Срджан Благоевич
Франк Артига
Арсений Дмитриев
(Константин Марадишвили)
29′
Андерсон Арройо
15′
Мирлинд Даку
19′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
2
Йомар Роча
62′
13
Вячеслав Бардыбахин
69
Арсений Дмитриев
84′
10
Кевин Аревало
7
Жилсон Тавареш Беншимол
84′
14
Юрий Железнов
5
Алекса Джурасович
81′
80
Хетаг Хосонов
22
Константин Марадишвили
62′
8
Кристиян Бистрович
68′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
48′
22
Велдин Ходжа
14
Игнасио Начо Сааведра
10
Мирлинд Даку
44′
12
Андерсон Арройо
82′
70
Дмитрий Кабутов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
72′
8
Богдан Йочич
71
Илья Самошников
64′
18
Максим Игнатьев
11
Назми Грипши
72′
44
Даниил Кузнецов
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти