Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.25
П2
2.22
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
1
:
Текстильщик
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.70
П2
14.00
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.23
П2
3.97
Футбол. Премьер-лига
20:45
Балтика
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Рубин
2
П1
X
П2

Тренер «Рубина» об уходе Даку: В любом случае желаем Мирлинду удачи

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига после победы над «Акроном» во 2-м туре РПЛ (2:1) ответил на вопрос о будущем автора победного гола.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мирлинда Даку после победного гола албанского форварда в Самаре.

— Был ли этот матч последним для Даку в «Рубине»?

— Мне это неизвестно, посмотрим. Я являюсь тренером, и все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того, что Мирлинд — прекрасный футболист, он еще и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, — сказал Артига в эфире телеканала «Матч ТВ».

Информация о том, что Даку близок к переходу в московский «Спартак», появилась в пятницу, 31 июля. После игры в Самаре 28-летний футболист не сдержал слез, а партнеры по команде принялись качать его на руках.

Акрон
1:2
Первый тайм: 1:2
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Франк Артига
Голы
Акрон
Арсений Дмитриев
(Константин Марадишвили)
29′
Рубин
Андерсон Арройо
15′
Мирлинд Даку
19′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
9
Слободан Тедич
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
2
Йомар Роча
62′
13
Вячеслав Бардыбахин
69
Арсений Дмитриев
84′
10
Кевин Аревало
7
Жилсон Тавареш Беншимол
84′
14
Юрий Железнов
5
Алекса Джурасович
81′
80
Хетаг Хосонов
22
Константин Марадишвили
62′
8
Кристиян Бистрович
68′
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
48′
22
Велдин Ходжа
14
Игнасио Начо Сааведра
10
Мирлинд Даку
44′
12
Андерсон Арройо
82′
70
Дмитрий Кабутов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
72′
8
Богдан Йочич
71
Илья Самошников
64′
18
Максим Игнатьев
11
Назми Грипши
72′
44
Даниил Кузнецов
Статистика
Акрон
Рубин
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
8
16
Удары в створ
4
5
Угловые
5
3
Фолы
12
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти