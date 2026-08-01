Тренер «Рубина» об уходе Даку: В любом случае желаем Мирлинду удачи

— Мне это неизвестно, посмотрим. Я являюсь тренером, и все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того, что Мирлинд — прекрасный футболист, он еще и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, — сказал Артига в эфире телеканала «Матч ТВ».