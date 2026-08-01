Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры РПЛ, обыграв «Локомотив»

Футболисты махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1 обыграли московский «Локомотив» в домашнем матче 2-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Каспийске. Впервые в своей истории «Динамо» из Махачкалы поднялось на первое место в таблице РПЛ, набрав 6 очков в двух турах из 6 возможных.
У железнодорожников мяч на счету Вадима Ракова (31). Нападающий забил первый гол в официальном матче с 31 августа 2025 года — тогда Раков отличился мячом в ворота «Локомотива», выступая за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. С ноября до конца прошлого сезона форвард не появлялся на поле из-за травмы ноги.
У махачкалинцев отличились Миро (57-я минута) и Никита Глушков (73). В эпизоде с первым ответным мячом травму в столкновении с собственным защитником получил вратарь москвичей Антон Митрюшкин, которого заменил Илья Лантратов.
Динамовцы одержали вторую победу на старте чемпионата, в первом туре они в гостях обыграли воронежский «Факел» (2:1), также уступая в счете по ходу игры. У «Локомотива» нет побед в текущем сезоне, в своей стартовой игре РПЛ клуб сыграл дома вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).
В следующем туре махачкалинское «Динамо» 9 августа на выезде встретится с московским «Динамо», перед этим команда 4 августа стартует в групповом этапе «Пути РПЛ» Кубка России домашним матчем с самарскими «Крыльями Советов». «Локомотив» в тот же день в кубке страны примет ЦСКА, 8 августа железнодорожники сыграют дома в чемпионате против тольяттинского «Акрона».
Вадим Евсеев
Михаил Галактионов
Миро
(Никита Глушков)
57′
Никита Глушков
(Уссем Мрезиг)
73′
Вадим Раков
(Алексей Батраков)
31′
39
Тимур Магомедов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
99
Муталип Алибеков
11
Миро
72
Александр Сандрачук
46′
22
Мохамед Аззи
88
Даниил Лесовой
67′
8
Владимир Хубулов
90+5′
16
Уссем Мрезиг
89′
13
Сослан Кагермазов
6
Марат Апшацев
81′
52
Егор Смелов
25
Гамид Агаларов
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
26′
1
Антон Митрюшкин
60′
22
Илья Лантратов
9
Сергей Пиняев
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
76′
17
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
87′
59
Егор Погостнов
11
Вадим Раков
36′
46′
75
Илья Еремеев
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Никита Матиеску
(Россия, Псков)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти