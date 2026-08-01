Махачкалинское «Динамо» вышло в лидеры РПЛ, обыграв «Локомотив»

У железнодорожников мяч на счету Вадима Ракова (31). Нападающий забил первый гол в официальном матче с 31 августа 2025 года — тогда Раков отличился мячом в ворота «Локомотива», выступая за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. С ноября до конца прошлого сезона форвард не появлялся на поле из-за травмы ноги.