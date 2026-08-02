Батраков перестал быть главным трансферным приоритетом «Галатасарая»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков больше не считается приоритетной трансферной целью «Галатасарая». Об этом сообщили турецкие журналисты Якуп Чынар и Эмре Каплан.
По информации Чынара, стамбульский клуб рассматривает россиянина как запасной вариант на позицию атакующего полузащитника. Основной целью остается молодой португальский футболист, имя которого первоначально не раскрывалось. Позднее Эмре Каплан сообщил, что речь идет о 19-летнем игроке «Порту» Родриго Море.
Отмечается, что «Галатасарай» уже начал работу по возможному трансферу Моры через представителей футболиста. Батраков станет главным вариантом только в случае, если турецкому клубу не удастся договориться с португальцем.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» проявляет интерес к российскому полузащитнику и поддерживает контакты с «Локомотивом» по поводу возможной сделки.