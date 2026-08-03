«Локомотив» озвучил «Галатасараю» цену на Батракова

«По Батракову я уже сообщал: с игроком достигнута договоренность. “Локомотив” может это отрицать — не проблема. Кстати, московский клуб уже отправил письмо. Я не говорил, что “Галатасарай” сделал официальное предложение. Я говорил, что предложение было обсуждено. “Галатасарай” направил соответствующее письмо по Батракову.



Турецкий клуб хочет завершить трансфер примерно за 20 млн евро, тогда как “Локомотив” требует 30 млн евро. Между сторонами сохраняется разница в оценке игрока в 10 млн евро», — сказал Сабунджиоглу.