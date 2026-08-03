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«Локомотив» озвучил «Галатасараю» цену на Батракова

Турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу в своем подкасте раскрыл новые подробности возможного трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

О предметном интересе турецкого клуба к игроку сборной России стало известно в субботу, 1 августа.

«По Батракову я уже сообщал: с игроком достигнута договоренность. “Локомотив” может это отрицать — не проблема. Кстати, московский клуб уже отправил письмо. Я не говорил, что “Галатасарай” сделал официальное предложение. Я говорил, что предложение было обсуждено. “Галатасарай” направил соответствующее письмо по Батракову.

Турецкий клуб хочет завершить трансфер примерно за 20 млн евро, тогда как “Локомотив” требует 30 млн евро. Между сторонами сохраняется разница в оценке игрока в 10 млн евро», — сказал Сабунджиоглу.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. Он провел за «железнодорожников» 81 матч, в которых забил 33 мяча и отдал 23 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 млн евро.

«Галатасарай» выиграл четыре последних чемпионата Турции, а также регулярно участвует в еврокубках. В прошлом сезоне стамбульцы дошли до ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю» (1:0, 0:4).

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