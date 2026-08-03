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Семин объяснил, почему Глушенкова нельзя назвать лидером «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал хет-трик нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в выездном матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0). Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Хет-трик — это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи. Что касается лидера “Зенита” на поле, лидер — это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень. Если Глушенков обретет стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер “Зенита” — Вендел», — сказал Семин.

Благодаря хет-треку Глушенков вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ, разделив первую строчку с полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым. В активе обоих игроков по три забитых мяча.

После двух туров «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Спартак», «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». В среду, 5 августа, «сине-бело-голубые» дома в Кубке России сыграют против «Балтики». Начало матча — в 20:45 по московскому времени.

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