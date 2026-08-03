Семин объяснил, почему Глушенкова нельзя назвать лидером «Зенита»

«Хет-трик — это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи. Что касается лидера “Зенита” на поле, лидер — это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень. Если Глушенков обретет стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер “Зенита” — Вендел», — сказал Семин.