В «Рубин» перешел участник чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира 2026 года защитник сыграл два матча за сборную Узбекистана: 77 минут против Колумбии (1:3) и 82 минуты против ДР Конго (1:3). Встречу с Португалией (0:5) он пропустил. Всего на турнире Урозов совершил 30 касаний мяча, отдал 14 точных передач и сделал 9 выносов. В шести матчах за национальную команду на его счету один гол.