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В «Рубин» перешел участник чемпионата мира по футболу

«Рубин» объявил об аренде защитника сборной Узбекистана Жахонгира Урозова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Рубин"

Соглашение между казанским клубом и самаркандским «Динамо», которому принадлежат права на игрока, рассчитано до конца 2026 года. 22-летний футболист будет выступать за «Рубин» под 13-м номером. На клубном уровне Жахонгир Урозов провел 57 матчей за самаркандское «Динамо», забил один гол и отдал две результативные передачи. Также он выступал за узбекский «Бунедкор» и турецкий «Эюпспор».

На чемпионате мира 2026 года защитник сыграл два матча за сборную Узбекистана: 77 минут против Колумбии (1:3) и 82 минуты против ДР Конго (1:3). Встречу с Португалией (0:5) он пропустил. Всего на турнире Урозов совершил 30 касаний мяча, отдал 14 точных передач и сделал 9 выносов. В шести матчах за национальную команду на его счету один гол.

Для «Рубина» эта сделка стала четвертой в текущее трансферное окно. Ранее за 670 тысяч евро был выкуплен из «Сочи» полузащитник Начо, за 150 тысяч евро — защитник «Костромы» Максим Игнатьев, а также взят в аренду защитник «Спартака» Илья Самошников. Ожидается, что в ближайшее время клуб покинет Мирлинд Даку. В форварде сборной Албании заинтересован «Спартак», активировавший опцию выкупа за 11 миллионов евро.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Рубин» 9 августа примет «Оренбург».