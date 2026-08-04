«Спартак» продлит контракт с Барко до 2030 года

По информации источника, новый контракт 27-летнего аргентинца с «красно-белыми» будет рассчитан до 2030 года.
«Барко остается! Клуб закрыл любые возможности для его ухода, чтобы сохранить сильную команду в борьбе за вершину», — написал Оливейра в соцсетях.
Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 76 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Его контракт с российским клубом был рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне Барко выиграл со «Спартаком» Кубок России.
Ранее сообщалось, что Барко может вернуться на родину. Интерес к игроку «Спартака» проявляли «Бока Хуниорс», «Индепендьенте» и «Ривер Плейт».
После 2-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. В среду, 5 августа, «красно-белые» дома сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.