«Спартак» продлит контракт с Барко до 2030 года

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейта» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за «красно-белых» 76 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Его контракт с российским клубом был рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне Барко выиграл со «Спартаком» Кубок России.