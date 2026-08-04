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Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба за восемь месяцев 2026 года получил 85 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Общая сумма взысканий составила 100 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, футболист не оплатил 11 штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей. Большая часть нарушений связана с превышением скорости, неоплатой парковки, движением по полосе для общественного транспорта и неуплатой за проезд по платным дорогам.

37-летний Дзюба является воспитанником московского «Спартака». За карьеру нападающий также выступал за «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Форвард остается лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В составе «Зенита» Дзюба четыре раза становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Суперкубок страны и дважды завоевывал Кубок России.

Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Акроном» завершился после сезона-2025/26. За тольяттинскую команду Дзюба выступал два сезона, присоединившись к клубу в сентябре 2024 года.


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