СМИ: «Васко да Гама» нацелился на форварда «Краснодара» Кордобу

Колумбийский форвард вошел в список футболистов, которых команда рассматривает для усиления атаки в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Лео Ласерда в соцсетях.
По информации источника, руководство «Васко да Гама» пока не делало официального предложения российскому клубу. Однако в случае перехода Кордоба должен стать основным центральным нападающим команды.
В бразильском клубе считают 33-летнего форварда игроком, который способен сразу усилить стартовый состав и взять на себя роль главного завершителя атак.
Кордоба перешел в «Краснодар» в 2021 году из немецкой «Герты». В составе «быков» нападающий стал чемпионом России в сезоне-2024/25, а в ноябре 2025 года стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
По итогам двух последних сезонов Кордоба дважды подряд был признан лучшим игроком и лучшим нападающим Российской Премьер-лиги.