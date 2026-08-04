Агент рассказал, почему Батраков не перешел в «ПСЖ»

«Честно? “ПСЖ” не нужен Батраков. История Батракова и “ПСЖ” была сильно преувеличена», — сказал Гурцкая.
Алексей Батраков — воспитанник академии «Локомотива». В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 21-летний футболист занял третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 13 забитыми мячами. Его действующее соглашение с железнодорожниками рассчитано до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.
«Локомотив» по итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-лиги финишировал на третьей строчке с 53 очками. Чемпионский титул завоевал «Зенит» (68 баллов), серебряные медали достались «Краснодару», который отстал от петербуржцев на одно очко.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «ПСЖ» к Батракову. Отмечалось, что в случае трансфера россиянин мог бы стать одноклубником Матвея Сафонова, который в настоящее время защищает цвета парижского клуба. Однако переход так и не состоялся.