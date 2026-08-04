Агент рассказал, почему Батраков не перешел в «ПСЖ»

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «ПСЖ» к Батракову. Отмечалось, что в случае трансфера россиянин мог бы стать одноклубником Матвея Сафонова, который в настоящее время защищает цвета парижского клуба. Однако переход так и не состоялся.