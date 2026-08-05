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Александр Овечкин и Шара Буллет выйдут на поле перед игрой двух «Динамо»

Александр Овечкин, являющийся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выполнит церемониальное вбрасывание перед стартовым свистком матча третьего тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встретятся московское и махачкалинское «Динамо».

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба столичного футбольного клуба.

К участию в церемонии также привлечен российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), представляющий Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Как указано в заявлении пресс-службы, «легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское “Динамо”, и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя “Динамо”». Отмечается, что Шара Буллет, за выступлениями которого наблюдает Криштиану Роналду, проведет на «ВТБ-Арене» автограф-сессию, а также поучаствует в иных развлекательных мероприятиях стадиона. Помимо этого, матч посвятят дагестанской культуре и московскому образу жизни, для зрителей подготовлена обширная развлекательная программа.

Игра состоится 9 августа на московской арене. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

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