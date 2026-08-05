Александр Овечкин и Шара Буллет выйдут на поле перед игрой двух «Динамо»

Как указано в заявлении пресс-службы, «легендарный хоккеист, всегда поддерживающий московское “Динамо”, и звездный боец UFC, который болеет за клуб из родной Махачкалы, выйдут на поле вместе в знак дружбы между двумя “Динамо”». Отмечается, что Шара Буллет, за выступлениями которого наблюдает Криштиану Роналду, проведет на «ВТБ-Арене» автограф-сессию, а также поучаствует в иных развлекательных мероприятиях стадиона. Помимо этого, матч посвятят дагестанской культуре и московскому образу жизни, для зрителей подготовлена обширная развлекательная программа.