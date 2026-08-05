Бубнов объяснил, почему Дзюба не нужен «Спартаку»

«Хочу ли я, чтобы Дзюба в “Спартак” вернулся? А что бы он там делал? В каком качестве? Мне говорят: “А что, он не забьет, как в “Акроне”?” Да, он забьет. Но что, “Спартак” только на Дзюбу играть будет, как в “Акроне”, что ли? Просто есть игроки, через которых команды строят игру. Как правило, это команды невысокого уровня. Но классные команды не строят игру через какого-то конкретного нападающего, они не зависят от него», — сказал Бубнов.