Бубнов объяснил, почему Дзюба не нужен «Спартаку»

Дзюба, которому 22 августа исполнится 38 лет, находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Акроном». После последнего матча за тольяттинцев он сообщил, что не собирается завершать карьеру и готов продолжить в одном из российских клубов.
«Хочу ли я, чтобы Дзюба в “Спартак” вернулся? А что бы он там делал? В каком качестве? Мне говорят: “А что, он не забьет, как в “Акроне”?” Да, он забьет. Но что, “Спартак” только на Дзюбу играть будет, как в “Акроне”, что ли? Просто есть игроки, через которых команды строят игру. Как правило, это команды невысокого уровня. Но классные команды не строят игру через какого-то конкретного нападающего, они не зависят от него», — сказал Бубнов.
Дзюба является воспитанником «Спартака» — он выступал за первую команду «красно-белых» с 2006 по 2015 год. На его счету 166 матчей, в которых он забил 38 мячей и отдал 23 голевые передачи. Вместе со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером РПЛ (2006, 2007, 2012).
После 2-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. Сегодня, 5 августа, «красно-белые» в Кубке России дома сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.