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Титов назвал переход Даку лучшим внутренним трансфером «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский клуб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит «Рубину» 11 млн евро отступных за трансфер албанского форварда. Во вторник Даку успешно прошел медосмотр в московском клубе и выбрал 19-й игровой номер. Казанцы исключили нападающего из заявки на сезон-2026/27.

— «Спартак» близок к трансферу Мирлинда Даку. На ваш взгляд, албанец усилит ли команду? Он на данный момент предпочтительнее Манфреда Угальде или Ливая Гарсии?

— Мне некорректно говорить, сильнее или слабее. Однозначно, это футболист иного плана, иных качеств. Главное из них — координация при высоком росте. Он может сам себя обслужить: обработать мяч, убежать, обыграть, пробить. Это габаритный форвард, если есть проблемы, необходимость играть в навал, можно просто играть на Даку и быть уверенным, что процентов на 50 он будет выигрывать мячи.

Для Даку переход в «Спартак» — это, конечно, шаг вперед, при всем уважении к «Рубину». Даку здесь будет расти, потому что вокруг будут немножко другие партнеры, более качественные, плюс он может решить момент сам, создать и решить. Большой плюс, что такой мастер есть в нашем чемпионате, хотя Албания — не самая футбольная страна. Он три года был лидером «Рубина», много забивал и отдавал, адаптирован к нашему чемпионату. Это самый удачный внутренний трансфер за последнее время.

— Какие еще позиции вы бы усилили в «Спартаке»?

— Состав-то у нас неплохой. Но как в том мультфильме: чтобы кого-нибудь купить, надо кого-нибудь продать. В любом случае надо продавать кого-то, чтобы усилиться. Конечно, нужен один-два качественных футболиста, чтобы стать чемпионами.

Я надеюсь, что будут еще приобретения. Ну и главное, что договорились с Барко. На сегодня это лидер «Спартака». Мне хотелось бы, чтобы Барко был подписан как можно быстрее. Барко, Маркиньос, Солари могут делать результат, даже не забивая, — приводит слова Титова Metaratings.ru.

«Спартак» после двух туров нового сезона РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 6 очками, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.