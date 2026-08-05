Титов назвал переход Даку лучшим внутренним трансфером «Спартака»

Для Даку переход в «Спартак» — это, конечно, шаг вперед, при всем уважении к «Рубину». Даку здесь будет расти, потому что вокруг будут немножко другие партнеры, более качественные, плюс он может решить момент сам, создать и решить. Большой плюс, что такой мастер есть в нашем чемпионате, хотя Албания — не самая футбольная страна. Он три года был лидером «Рубина», много забивал и отдавал, адаптирован к нашему чемпионату. Это самый удачный внутренний трансфер за последнее время.